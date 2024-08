Ish-gjenerali izraelit: Tel Avivi nuk mund të hyjë në luftë rajonale pa mbështetjen e SHBA-së

Gjeneralmajori izraelit në pension, Yitzhak Brik, deklaroi se çdo sulm parandalues ​​kundër Iranit dhe Hezbollahut do të çonte në një luftë rajonale që ushtria izraelite nuk do të jetë në gjendje ta përballojë, transmeton Anadolu.

“Izraeli po shkon me shpejtësi drejt një lufte rajonale në të cilën është plotësisht i varur nga SHBA-ja”, shkroi Brik në faqen e internetit të televizionit Channel 12.

Gjeneralmajori në pension Brik tha: “Kohët e fundit, kemi dëgjuar disa njerëz që nuk e kanë kuptuar ende situatën shqetësuese për ushtrinë izraelite, duke thënë se duhet të fillohet një sulm parandalues ​​përpara se Irani dhe Hezbollahu të përgjigjen. Fatkeqësisht, këta njerëz nuk e marrin parasysh se çdo sulm parandalues ​​kundër Hezbollahut dhe Iranit do të çonte menjëherë në një luftë rajonale”.

Duke theksuar se nëse Izraeli fillon një sulm parandalues, vendbanimet, termocentralet, stacionet e benzinës, infrastruktura industriale dhe bazat ushtarake do të sulmohen nga mijëra raketa dhe dronë çdo ditë, Brik tha: “Ushtria izraelite nuk ka fuqi më vete për t’iu përgjigjur një lufte rajonale, për të mbrojtur infrastrukturën e saj kombëtare ose për të mposhtur Iranin, Hezbollahun dhe përfaqësuesit e tyre”.

Brik shpjegoi se çdo sulm parandalues ​​kundër Iranit dhe Hezbollahut do të çonte qartë në një luftë rajonale, por nëse përgjigja e pritur nga Irani dhe Hezbollahu është e butë, mundësia e një lufte rajonale nuk është e sigurt.

Duke theksuar se në çdo rast, ushtria izraelite nuk mund të bëjë një luftë rajonale e vetme, se ushtria nuk ka fuqi të rezistojë e vetme dhe se ka nevojë për ndihmën e SHBA-së, Brik tha se Izraeli është absolutisht i varur nga SHBA-ja dhe se mbijetesa e Izraelit në një luftë rajonale varet tërësisht nga SHBA-ja.

“Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, e pengoi kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, të nisë një sulm parandalues ​​dhe i tha se ata nuk do të qëndrojnë në krah të Izraelit nëse do të ndërmarrin hap të tillë pa miratimin e tij”, theksoi Brik.

“Mendoj se Biden i tha Netanyahut se nëse Hezbollahu dhe Irani kalojnë vijën e kuqe dhe qytetarët izraelitë pësojnë dëm të madh, SHBA-ja do të punojë me Izraelin për të nisur një sulm të dhunshëm ndaj objektivave ushtarake dhe ekonomike të Iranit dhe Hezbollahut, edhe nëse do të çonte në një luftë të plotë rajonale. Nëse Netanyahu nuk e dëgjon Bidenin, ne do të jemi të vetmuar në një luftë të mundshme”, tha Brik.

