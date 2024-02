Ish-deputetët e PDSH-së solidarizohen me Taravarin

Ish deputetët e PDSH-së, Orhan Ibrahimi, Bekim Fazliu dhe Gazmend Aliji janë takuar me kryetarin e Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari duke shprehur solidarizim me të lidhur me ngjarje e fundit që kanë ndodhur.

“Ne mund të kemi dallime në politikë, mund të mos pajtohemi për shumë çështje e të debatojmë për to me orë e vite, por në demokraci, kurrë nuk guxon që të kërcënosh dikë me plumb në stil mafioz. E sidomos jo një Kryetar Partie, në mënyrë apsolute e asesi për shkak se ai u rreshtua haptazi kundër pushtetit.

Aktet e tilla, kërcënojnë dhe rrënojnë rëndë demokracinë dhe vlerat e saj.

Prandaj jemi sot për kafe me z.Taravari-Kryetarin e ASH-së, për t’u solidarizuar dhe për të përcjellë porosinë, se plumbat e lëna në prag të shtëpisë, në mënyrën më qyqare e mjerane, nuk i frikësojnë dot më njerëzit që rreshtohen me popullin, nga ku buron fuqia e vërtetë.”, qëndron në njoftimin e këtij takimi.

