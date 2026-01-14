Ish-avokatit të shtetit Fehmi Stafas i zgjatet paraburgimi për 30 ditë

Ish-avokatit të shtetit Fehmi Stafas i zgjatet paraburgimi për 30 ditë

Ish-avokati i shtetit, Fehmi Stafa, që po hetohet për marrje ryshfeti, do të qëndrojë në paraburgim për 30 ditë të tjera. Vendimi u mor nga Gjykata Themelore Penale në Shkup.

Stafa u arrestua më 13 dhjetor të vitit të kaluar, pasi prokuroria dyshon se ka marrë 50,000 euro për të ndikuar tek një gjyqtar në Gjykatën e Apelit në Shkup, për një rast që lidhej me klientin që ai përfaqësonte.

Prokuroria thotë se qëllimi ishte të ndikonte në një vendim zyrtar që nuk duhej të kryhej.

MARKETING

Të ngjajshme

SHBA-ja shpallë degët e Vëllazërisë Muslimane si grupe terroriste

SHBA-ja shpallë degët e Vëllazërisë Muslimane si grupe terroriste

Kryediplomati turk dhe homologu iranian diskutuan mbi hapat për uljen e tensioneve rajonale

Kryediplomati turk dhe homologu iranian diskutuan mbi hapat për uljen e tensioneve rajonale

Tetë ditë paraburgim për personin i cili theu derën e ambasadës bullgare në Shkup

Tetë ditë paraburgim për personin i cili theu derën e ambasadës bullgare në Shkup

Izraeli kryen sulme të reja në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Izraeli kryen sulme të reja në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Raportohet për mbi 2.500 të vdekur në protestat në Iran

Raportohet për mbi 2.500 të vdekur në protestat në Iran

Presidenti i Polonisë: Vetëm Donald Trump mund ta ndalë Putinin të kërcënojë Europën

Presidenti i Polonisë: Vetëm Donald Trump mund ta ndalë Putinin të kërcënojë Europën