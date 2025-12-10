Iseni: Implementimi i “Safe City” mund të prolongohet për një muaj shtesë!

Zv/ministri Astirt Iseni në emisionin “Debat në Shenja”, tha se e përgëzon projektin “Safe City”. Aoi tha se ata kanë planifikuar në fillimi që periudha testuese të jetë një muaj, por sipas gjitha gjasave kjo periudhë testuese do të zgjasë edhe një muaj shtesë.
“Dhe, planifikojmë që diku të fillojë implementimin me 1 shkurt 2026. Ambiciet e MPB-së, janë që ky sistem i Safe City të shtrihet në të gjithë territorin e RMV-së dhe njashtu mendojmë se ky sistem duhet të shtrihet në çdo rrugë, çdo rrugicë që këtë siguri ta ndjejë çdo qytetarë”, deklaroi Iseni.
Ai tha se qëllimi nuk është vetëm vendosja e kamerave por edhe përpunimi i asaj që regjistrohet çdo vepër penale që regjistrohet.

