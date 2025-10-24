Iseni: Bilall Kasami pritet të fitojë sërish në Tetovë
Analisti politik Xhenur Iseni sonte në emisionin “Debat në SHENJA” ka komentuar garën zgjedhore në Tetovë, duke vlerësuar se kandidati Bilall Kasami do të sigurojë fitore edhe në raundin e dytë.
“Unë mendoj se z. Kasami do të fitojë sërish në Tetovë edhe në raundin e dytë. Ndoshta maqedonasit për hakmarrje, mirëpo shqiptarët e votojnë z. Kasamin për atë që ka bërë gjatë 4 viteve, sepse realisht sentimenti anti-Teuta Arifi ende shfrytëzohet në Tetovë dhe këtë gjë z. Kasami po e shfrytëzon në mënyrën më të mirë. Ka dallime të mëdha. Në Tetovë ka rrugë dhe rrugica të asfaltuara,” deklaroi Iseni.
Sipas tij, arritjet e Kasamit gjatë mandatit të kaluar dhe menaxhimi i perceptuar i projekteve lokale janë faktorë kryesorë që pritet të ndikojnë në votën e qytetarëve në raundin e dytë. /SHENJA/