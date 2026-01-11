Isen Shabani shpall fitore: Na priftë e mbara!
Aktivistëve i është drejtuar edhe kandidati për kryetar të Komunës së Vrapçishtit Isen Shabani, i cili kumtoi rezultatet nga i njëjti shtab zgjedhor. Ai tha se dallimi me kundërkandidatin e tij është diku rreth tre mijë vota, ndërsa falënderoi koalicini AKI për angazhimin e vazhdueshëm në fushatën zgjedhore.
“Falenderim të posaçëm për aktivin politik të AKI-së, sigurisht që nuk diskutohet edhe mbështetja e dy liderëve tanë që na kanë mbështetur 24/7, zotëri Arben Taravari dhe Ali Ahmeti. Na priftë e mbara urime”, ka deklaruar Shabani, raporton SHENJA.