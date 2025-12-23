Isen Shabani: Kundërkandidati im nuk është legjitim, ai bojkotoi zgjedhjet

Isen Shabani: Kundërkandidati im nuk është legjitim, ai bojkotoi zgjedhjet

Kandidati i AKI-së për komunën e Vrapçishtit, Isen Shabani, sonte në emisionin “Debat në SHENJA” sqaroi arsyet pse nuk pranoi të përballet direkt me kundërkandidatin Zulhajrat Demiri.

Shabani theksoi se vendimi nuk ka të bëjë me personin në fjalë, por me legjitimitetin e kundërkandidatit. “Për ish-kandidatin, jo që është ky, është ish-miku im. Nuk është çështje personale, por çdo kandidat tjetër në këtë situatë nuk do të pranonte përballje direkte përveç kandidatit legjitim që kishte garuar më 19 tetor. Prezenca ime i jep legjitimitet këtij procesi, ndërsa në këtë rast kundërkandidati nuk është legjitim,” deklaroi Shabani.

Ai shtoi se zgjedhjet e 19 tetorit u zhvilluan në mënyrë të rregullt, dhe në atë kohë kundërkandidati aktual nuk mori pjesë, duke bojkotuar procesin. Kandidati i atëhershëm legjitim ishte Memet Seferi nga radhët e VLEN-it. “Kundërkandidati aktual nuk ka marrë pjesë më 19 tetor, duke bërë një shkelje të rëndë të demokracisë,” përfundoi Shabani. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

BOTA NË FOKUS | Si u ndryshua demografia e Palestinës?

BOTA NË FOKUS | Si u ndryshua demografia e Palestinës?

Trump: SHBA do të mbajë ose shesë naftën e sekuestruar në brigjet e Venezuelës

Trump: SHBA do të mbajë ose shesë naftën e sekuestruar në brigjet e Venezuelës

Mbetjet e avionit që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane gjenden pranë Ankarasë

Mbetjet e avionit që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane gjenden pranë Ankarasë

Gashi dhuroi mjete për tre shkolla në prag të festave të fundvitit

Gashi dhuroi mjete për tre shkolla në prag të festave të fundvitit

24 palestinezë të plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite në një sulm në Bregun Perëndimor

24 palestinezë të plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite në një sulm në Bregun Perëndimor

Avioni që udhëtonte drejt Tripolit dhe mbante shefin e ushtrisë libiane “humbet kontaktin” pranë Ankarasë

Avioni që udhëtonte drejt Tripolit dhe mbante shefin e ushtrisë libiane “humbet kontaktin” pranë Ankarasë