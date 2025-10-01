Irlanda e quan “shumë shqetësues” ndalimin e flotiljes “Sumud” nga ana e Izraelit
Ministri i jashtëm irlandez shprehu shqetësim në lidhje me raportimet për ndalimin e Flotiljes Globale “Sumud” nga ana e Izraelit duke mbërritur në Gaza, duke thënë se flotilja është “mision paqësor për të hedhur dritë mbi një katastrofë të tmerrshme humanitare”, transmeton Anadolu.
“Po mbaj kontakt të ngushtë me zyrtarët e mi që po punojnë në terren dhe kam folur gjithashtu me homologët e BE-së në Flotiljen Globale ‘Sumud’”, shkroi Simon Harris në rrjetin social amerikan X.
Komentet e tij erdhën pasi Flotilja Globale “Sumud” njoftoi se transmetimet e drejtpërdrejta u ndërprenë nga shumica e anijeve të saj, ndërsa forcat detare izraelite rrethuan anijet që lundronin drejt Gazës për të sfiduar një bllokadë disavjeçare.
Harris e quajti ndalimin si “shumë shqetësues”.
Organizatorët e Flotiljes Globale “Sumud” thanë se ndalimi ndodhi ndërsa anijet luftarake izraelite bllokuan komunikimet dhe lëvizën për të ndaluar konvojin.
Komiteti Ndërkombëtar për Thyerjen e Rrethimit të Gazës (ICBSG) konfirmoi se forcat izraelite bastisën anijet “Alma” dhe “Sirius”.
Disa aktivistë postuan video në mediat sociale duke konfirmuar se anijet detare izraelite iu afruan konvojit dhe i urdhëruan ata të ndryshonin kursin.
Flotilja, e ngarkuar kryesisht me ndihmë humanitare dhe furnizime mjekësore, është nisur në përpjekje për të thyer bllokadën izraelite. Kjo shënon herën e parë në vite që dhjetëra anije lundrojnë së bashku drejt Gazës, shtëpi e rreth 2,4 milionë palestinezëve dhe nën bllokadën izraelite për afërsisht 18 vjet.
Izraeli ka shtrënguar më tej rrethimin këtë mars duke mbyllur të gjitha kalimet kufitare dhe duke bllokuar ushqimin, ilaçet dhe ndihmën, duke e shtyrë Gazën në uri pavarësisht kamionëve të ndihmës që grumbullohen në kufijtë e saj.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 66 mijë palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet intensive e kanë bërë enklavën pothuajse të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.