IRGC-ja thotë se ka goditur pozicionet ushtarake amerikane në rajon pas sulmeve në jug

IRGC-ja thotë se ka goditur pozicionet ushtarake amerikane në rajon pas sulmeve në jug

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) ka njoftuar se forcat e saj detare kanë goditur pozicionet ushtarake amerikane si përgjigje ndaj “agresionit” amerikan në jug të vendit, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë të transmetuar nga televizioni shtetëror, IRGC-ja tha se SHBA-ja kishte shkelur angazhimet e lidhura me armëpushimin dhe kishte kryer sulme ajrore ndaj zonave bregdetare iraniane.

IRGC-ja tha se forcat e saj detare u përgjigjën duke goditur pozicionet ushtarake amerikane në të gjithë rajonin.

Ajo paralajmëroi se çdo përsëritje e sulmeve do të përballet me një përgjigje “më të gjerë dhe më të fortë”.

IRGC-ja shtoi se marrëveshjet që rregullojnë lundrimin përmes Ngushticës së Hormuzit janë pjesë e mirëkuptimeve të arritura me Iranin, duke akuzuar Washingtonin se po përpiqet të shkelë këto angazhime përmes “provokimeve”.

Më herët, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) tha se forcat amerikane goditën objektiva iraniane të raketave, dronëve dhe radarëve, pasi akuzuan Teheranin për kryerjen e një sulmi ndaj një anijeje tregtare që po kalonte nëpër Ngushticën e Hormuzit.

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