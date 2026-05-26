Iraola kandidat kryesor për stolin e Milanit

Pas largimit të Massimiliano Allegrit, AC Milan ka filluar menjëherë kërkimet për trajnerin e ri, ndërsa emri që po përmendet më së shumti është ai i Andoni Iraolas.

Mediat britanike, përfshirë Sky Sports, raportojnë se klubi italian tashmë ka zhvilluar kontakte me përfaqësuesit e teknikut spanjoll, i cili pritet të ndahet nga Bournemouth në fund të sezonit.

Vendimi i Milanit për ndryshime në stol erdhi menjëherë pas humbjes ndaj Cagliarit në javën e fundit të kampionatit, rezultat që ia mohoi ekipit pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve dhe çoi në shkarkimin e Allegrit.
Nga ana tjetër, Iraola pritet të largohet nga Bournemouth pas një sezoni shumë pozitiv, ku skuadra angleze arriti një seri prej 18 ndeshjesh pa humbje dhe e përfundoi kampionatin në pozitën e gjashtë, duke siguruar pjesëmarrjen në garat evropiane.
Trajneri spanjoll po konsiderohet si një nga teknikët më premtues në Premier League, ndërsa Milani e sheh atë si kandidatin ideal për projektin e ri të skuadrës në sezonin e ardhshëm.

