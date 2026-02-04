Irani zyrtarisht u lejon grave të marrin patenta për motoçikleta
Qeveria iraniane ka miratuar një rezolutë për lëshimin e licencave të motoçikletave për gratë, duke u lejuar zyrtarisht grave të drejtojnë motoçikletat me dy rrota, transmeton Anadolu.
Sipas raporteve të mediave lokale, vendimi i qeverisë tani ka hyrë në fazën e zbatimit, edhe pse data e saktë për lëshimin e licencave ende nuk është shpallur.
Vendimi i shumëpritur u lëshua zyrtarisht të martën, me firmën e Zëvendëspresidentit të Parë, Mohammad Reza Aref, dhe duke përcaktuar mekanizmat për zbatimin e një kërkese të ngritur prej kohësh nga gratë në vend.
Sipas direktivës, Komanda e Zbatimit të Ligjit e Republikës Islamike të Iranit kërkohet të ofrojë trajnim praktik për ngarje dhe të administrojë provimet e licencimit për aplikantet femra nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të policisë së trafikut.
Jamaran, një gazetë reformiste, raportoi se lëshimi i licencave të motoçikletave për gratë ishte mbajtur pezull për vite me radhë për shkak të “interpretimeve të ndryshme”, pavarësisht mungesës së ndonjë ndalimi ligjor.
Raporti vuri në dukje se masa jo vetëm që njeh të drejtat ligjore të grave, por gjithashtu mund të kontribuojë në lehtësimin e trafikut urban dhe përmirësimin e sigurisë rrugore.
Valiollah Bayati, një anëtar i parlamentit të Iranit, e përshkroi vendimin si “një hap drejt njohjes zyrtare të një rruge ligjore për përdorimin e motoçikletave nga gratë”, duke theksuar se asnjë ligj në vend nuk i ndalon gratë të ngasin motoçikleta.
Ai shtoi se trajnimi duhet të kryhet nga instruktore të kualifikuara femra, por në raste mungese, mund të përdoren edhe instruktorë meshkuj, me kusht që të respektohen “konsideratat e duhura”.