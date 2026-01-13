Irani zotohet të “aplikojë reciprokisht çdo kufizim” pasi Parlamenti Evropian ndaloi hyrjen e diplomatëve të tij
Irani u zotua se do të aplikojë në mënyrë reciproke çdo kufizim të vendosur ndaj Teheranit pas një vendimi të Parlamentit Evropian(PE) për të ndaluar diplomatët iranianë mes protestave të vazhdueshme në vend, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, duke shkruar në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, tha se Teherani nuk kërkon armiqësi me Bashkimin Evropian, por “do të aplikojë reciprokisht çdo kufizim”.
Paralajmërimi erdhi një ditë pasi presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, tha se diplomatëve iranianë do t’u ndalohet hyrja në ndërtesat e parlamentit në Bruksel dhe Strasburg, si dhe në sekretariatin në Luksemburg, për shkak të asaj që ajo e përshkroi si një “shtypje” ndaj protestave në Iran.
“Ata që dalin me guxim në rrugë, ata të burgosur politikë që janë ende të ndaluar, kanë nevojë për më shumë sesa thjesht solidaritet”, tha Metsola në një letër drejtuar anëtarëve të Parlamentit Evropian.
“Kam marrë vendimin për të ndaluar të gjithë diplomatët, stafin e misioneve diplomatike, zyrtarët qeveritarë dhe përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit të hyjnë në çdo ambient të Parlamentit Evropian”, tha ajo.
Araghchi tha se PE-ja ka refuzuar të ndërmarrë ndonjë veprim kundër Izraelit pavarësisht më shumë se dy viteve luftë në Gaza, e cila ka marrë jetën e mbi 70.000 palestinezëve.
Ai shtoi se blloku i ka lejuar kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, i cili kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (ICC) për akuza për krime lufte, të fluturojë mbi hapësirën ajrore evropiane.