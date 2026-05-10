Irani: Vendet që zbatojnë sanksionet e SHBA-së do të përballen me “vështirësi” në kalimin në Hormuz
Një zëdhënës i ushtrisë iraniane ka thënë sot se vendet që zbatojnë sanksionet amerikane kundër Teheranit “me siguri do të përballen me vështirësi në kalimin përmes Ngushticës së Hormuzit”, transmeton Anadolu.
“Asnjë nga objektivat e armikut nuk u arrit” dhe balanca politike e sistemit iranian “nuk u destabilizua”, ka thënë gjeneral brigade Akrami Nia në një deklaratë të transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më pas u zgjat nga Donald Trump pa një afat të caktuar, duke i hapur rrugë diplomacisë për një zgjidhje të përhershme të luftës.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore. Trump njoftoi të martën se ushtria amerikane do të pezullojë përkohësisht “Projektin Liria” për të rikthyer lirinë e lundrimit për anijet tregtare në korridorin detar, duke shtuar se bllokada amerikane do të mbetet “plotësisht në fuqi”.