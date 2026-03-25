Irani u kërkon vendeve të rajonit të formojnë aleancë ushtarake pa SHBA-në dhe Izraelin

Irani u bëri thirrje sot vendeve të Lindjes së Mesme të krijojnë “aleancë sigurie dhe ushtarake” që përjashton në mënyrë të qartë SHBA-në dhe Izraelin, transmeton Anadolu.

“Ka ardhur koha për të krijuar aleancë sigurie pa praninë e SHBA-së dhe Izraelit”, tha Ebrahim Zolfaghari, një zëdhënës i Shtabit Qendror Khatam al-Anbiya të Iranit, në një video-mesazh drejtuar botës arabe dhe islamike.

Ai e përshkroi agresionin e SHBA-së dhe të Izraelit kundër Iranit si pasqyrim të një “faze të re” dhe tha se Irani është në ballë të mbrojtjes së kombit islamik.

Zëdhënësi Zolfaghari theksoi nevojën për të mos u mbështetur në fuqitë e jashtme dhe për t’u kthyer te mësimet e Kuranit, duke thënë se vendet rajonale nuk kanë nevojë për kombe të largëta për të garantuar sigurinë e tyre.

“Ne duhet të bashkohemi për të garantuar sigurinë tonë dhe për të ecur drejt një karte kolektive sigurie të bazuar në Islam dhe Kuran si një referencë, bazë dhe themel të fortë”, tha ai.

Armiqësitë janë përshkallëzuar që kur filluan sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt.

Irani është kundërpërgjigjur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.

