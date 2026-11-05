Irani, tre anije të tjera në flakë në Ngushticën e Hormuzit
Irani tha të hënën se dy anije cisternë nafte dhe një rimorkiator kishin marrë flakë në Ngushticën e Hormuzit , një kalim detar strategjikisht i rëndësishëm në zemër të konfliktit midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Mbrëmjen e së mërkurës së kaluar, “një anije cisternë e madhe nafte që po përpiqej të kalonte ilegalisht rrugën e ndaluar jugore të Ngushticës së Hormuzit u përfshi nga flakët pasi goditi një minë dhe u bllokua”, njoftoi Trupa e Gardës Revolucionare, ushtria ideologjike e Republikës Islamike, sipas mediave shtetërore iraniane, përfshirë agjencinë Tasnim.
Në një incident të veçantë, një tjetër anije cisternë shumë e madhe u “imobilizua” për shkak të një “zjarri të rëndë” që shpërtheu gjatë largimit nga pjesa lindore e Ngushticës së Hormuzit”, dhe “një rimorkiator që iu afrua anijes cisternë shumë të madhe për të shuar zjarrin gjithashtu u përfshi nga flakët”, sipas të njëjtit burim.
Që nga fillimi i fushatës së bombardimeve SHBA-Izrael në Iran në fund të shkurtit, Irani e ka mbyllur këtë rrugë detare dhe po synon anijet që përpiqen të kalojnë nëpër këtë kalim pa lejen e tij. Në shenjë hakmarrjeje, ushtria amerikane po vendos një bllokadë në portet iraniane në Gjirin Persik.
Për më tepër, Garda Revolucionare njoftoi se kishte marrë kontrollin e dy mjeteve ajrore pa pilot amerikane të tipit LUCAS (red.: ky është versioni amerikan i dronëve të lirë iranianë Shahed, sipas vetë ushtrisë amerikane) në hapësirën ajrore iraniane.
Këto sisteme armësh u përdorën për herë të parë në luftën e nisur nga SHBA-të dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt.