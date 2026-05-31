Irani thotë se rrëzoi një dron ushtarak amerikan mbi ujërat e tij territorial

Irani ka bërë të ditur se ka rrëzuar një dron të armatosur ushtarak amerikan të tipit MQ-1 Predator mbi ujërat e tij territoriale, transmeton Anadolu.

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) tha në një deklaratë të cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA se mjeti ajror pa pilot hyri në hapësirën ajrore iraniane në atë që e përshkroi si një “operacion armiqësor” në orët e para të ditës së sotme.

Sipas deklaratës, droni u zbulua dhe u rrëzua nga sistemet e avancuara raketore të mbrojtjes ajrore të Iranit pasi kaloi në ujërat territoriale të vendit.

“Një dron agresiv MQ-1 që i përkiste ushtrisë amerikane, i cili hyri në hapësirën ajrore iraniane mbi ujërat territoriale me qëllim kryerjen e një operacioni armiqësor, u identifikua dhe u shkatërrua nga raketat moderne të mbrojtjes ajrore të IRGC-së në agimin e sotëm”, tha IRGC.

Nga atje paralajmëruan se Irani do të përgjigjet në mënyrë vendimtare ndaj çdo akti agresioni.

