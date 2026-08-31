Irani thotë se rrëzoi dronin MQ-9 në lindje të Ngushticës së Hormuzit

Irani thotë se rrëzoi dronin MQ-9 në lindje të Ngushticës së Hormuzit

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) ka njoftuar se ka rrëzuar një dron MQ-9 në lindje të Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.

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“Pak minuta më parë, një dron MQ-9 u zbulua dhe u shkatërrua nga zjarri i një sistemi të ri të avancuar të mbrojtjes ajrore të Forcës Hapësinore të IRGC-së”, tha IRGC-ja.

Ajo shtoi se operacioni u krye “nën kontrollin e rrjetit të integruar të mbrojtjes ajrore të vendit.”

Më herët, IRGC-ja tha se kishte rrëzuar një dron amerikan mbi Ngushticën e Hormuzit, duke bërë që ai të rrëzohej në ujërat e Gjirit.

IRGC-ja gjithashtu tha se kishte goditur bazat ajrore King Hussein dhe Azraq në Jordani me raketa balistike, ndërsa kishte shënjestruar Bazën Ajrore Al Minhad në Emiratet e Bashkuara Arabe me dronë shpërthyes.

IRGC-ja tha se operacioni u krye në shenjë hakmarrjeje për një sulm amerikan në ishullin Larak të dielën, i cili thuhet se synonte të parandalonte vendosjen e minave detare në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kritike për transportin e naftës.

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