Irani thotë se kompleksi i pasurimit bërthamor në Natanz u godit përsëri në sulmin amerikano-izraelit
Irani tha se kompleksi i pasurimit bërthamor në Natanz u godit sërish në një sulm të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit sot në mëngjes, sipas një deklarate të transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim, transmeton Anadolu.
Organizata e Energjisë Atomike e Iranit tha se objekti i pasurimit Shahid Ahmadi Roshan në Natanz u godit si pjesë e asaj që e përshkroi si “sulme kriminale” nga SHBA-ja dhe Izraeli.
Ajo shtoi se sulmi shkel ligjet dhe angazhimet ndërkombëtare, përfshirë Traktatin për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore (NPT) dhe rregulloret e tjera për sigurinë bërthamore.
Organizata tha se vlerësime teknike dhe të specializuara u kryen nga Qendra e Sistemit të Sigurisë Bërthamore të vendit për të vlerësuar mundësinë e ndotjes radioaktive në vendngjarje.
Sipas gjetjeve, nuk u zbulua asnjë rrjedhje e materialit radioaktiv dhe nuk ka rrezik për banorët që jetojnë pranë objektit, thuhet në deklaratë.
Objekti bërthamor në Natanz ishte goditur edhe më herët në një sulm të SHBA-së dhe Izraelit më 2 mars.
Ky objekt ishte një nga tri vendet e shënjestruara nga sulmet amerikane në qershor të vitit të kaluar gjatë konfliktit me Iranin, së bashku me objektet në Fordow dhe Isfahan.
Sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit filluan më 28 shkurt, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane.