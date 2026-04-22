Irani thotë se ka sekuestruar dy anije mallrash në Ngushticën e Hormuzit
Irani ka sulmuar tre anije mallrash në Ngushticën e Hormuzit , thonë raportet iraniane, pasi Donald Trump tha se po zgjaste armëpushimin SHBA-Iran, shkruan BBC.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) thotë se ka sekuestruar dy nga tre anijet dhe po i shoqëron ato në bregdetin iranian – ja një përmbledhje e sulmeve.
Anijet mund të jenë përpjekur të “ia mbathin përtej” kur ngushtica u rihap për pak kohë javën e kaluar, shkruan Jonathan Josephs.
Trump tha mbrëmë se po e zgjaste armëpushimin , ndërkohë që po e mbante bllokadën amerikane të porteve iraniane, e cila është projektuar për të ushtruar presion mbi Iranin para bisedimeve me SHBA-në në Pakistan.
Por statusi i këtyre bisedimeve është i paqartë – Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance nuk u nis për në Pakistan siç pritej të martën.
Ngushtica e Hormuzit tani është shumë e rrezikshme për të gjithë përveç një sasie të vogël trafiku, shkruan Frank Gardner – është thellësisht dëmtuese si për Iranin ashtu edhe për ekonominë globale, transmeton BBC.