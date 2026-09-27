Irani thotë se ka kapur një dron nënujor amerikan në Ngushticën e Hormuzit
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha të dielën se ka kapur një dron nëndetar amerikan në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga transmetuesi shtetëror IRIB, IRGC-ja tha se forcat e saj detare sekuestruan Remus 600, një mjet nëndetar i avancuar pa ekuipazh, dhe se ai aktualisht është “në duart e specialistëve të saj për nxjerrjen e informacionit”.
“Marina e IRGC-së deklaron vendosmërisht se Ngushtica e Hormuzit është e mbyllur dhe se ne po ndërmarrim veprime të vendosura dhe të pandërprera kundër manovrimeve të rrezikshme dhe kalimit të paautorizuar në ngushticë”, thuhet në deklaratë.
Njoftimi vjen mes përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, një pikë kyç për transportin detar, e cila u mbyll nga Teherani në përgjigje të sulmeve SHBA-Izrael në shkurt dhe një bllokade detare ndaj Iranit.