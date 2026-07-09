Irani thotë se ka goditur qendrën e komandës amerikane dhe bazën ajrore në Jordani me 10 raketa balistike

Irani thotë se ka goditur qendrën e komandës amerikane dhe bazën ajrore në Jordani me 10 raketa balistike

Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) tha se ka kryer sulm me raketa duke synuar qendrën e komandës dhe kontrollit të SHBA-së në Azinë Perëndimore dhe bazën ajrore Al-Azraq në Jordani, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë të transmetuar nga agjencia e lajmeve Fars, IRGC-ja tha se Forca e saj Ajrore Hapësinore ka lëshuar dhjetë raketa balistike duke synuar dy objektivat, duke pretenduar se sulmi “shkatërroi” të dyja objektet.

“Nëse agresioni i ushtrisë terroriste amerikane përsëritet, bazat e tjera amerikane në rajon nuk do të shpëtojnë nga zjarri ynë i fuqishëm”, paralajmëroi ajo.

Jordania më herët tha se mbrojtja e saj ajrore kishte interceptuar dhe rrëzuar tetë raketa të lëshuara nga Irani drejt territorit të mbretërisë.

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