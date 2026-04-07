Irani thotë se është gati për skenarët më të këqij, bën thirrje për qetësi lidhur me shqetësimet për energjinë

Ministria e Energjisë e Iranit tha se është e përgatitur për skenarët më të këqij dhe u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë mes shqetësimeve për furnizimin me energji elektrike, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, ministria tha se rrjeti energjetik i vendit është i decentralizuar, duke u kërkuar qytetarëve të mos u kushtojnë vëmendje thashethemeve për ndërprerje të gjata të energjisë.

Zëvendëspresidenti i parë i Iranit, Mohammad Reza Aref, gjithashtu u përpoq të qetësonte publikun, duke thënë në një postim në platformën sociale amerikane X se siguria kombëtare dhe stabiliteti i infrastrukturës po menaxhohen me “llogaritje të sakta”.

Ai tha se qeveria ka finalizuar masat për të gjithë skenarët e mundshëm, duke shtuar se asnjë kërcënim nuk e tejkalon nivelin e përgatitjes së Iranit dhe duke u bërë thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë.

Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka vendosur një afat deri në orën 20:00 sipas kohës lindore amerikane të martën dhe ka kërcënuar të shkatërrojë çdo urë dhe termocentral në Iran nëse Teherani nuk rihap Ngushticën e Hormuzit dhe nuk bie dakord për një marrëveshje.

Përshkallëzimet rajonale kanë vazhduar që nga momenti kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën një ofensivë kundër Iranit më 28 shkurt.

Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke prekur tregjet globale dhe trafikun ajror.

LAJMI I FUNDIT: Presidenti Trump pajtohet për armëpushim 2-javor me Iranin, shtyhet kërcënimi për fushatë të gjerë bombardimesh

