Irani sulmon tankerin amerikan të naftës në Gjirin Persik

Irani sulmon tankerin amerikan të naftës në Gjirin Persik

Garda Revolucionare e Iranit tha sot se sulmoi një anije cisternë amerikane të naftës në Gjirin Persik ndërsa përshkallëzimi ka vazhduar të rritet pas sulmit amerikano-izraelit ndaj Teheranit, transmeton Anadolu.

Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun i Gardës tha në një deklaratë të transmetuar nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA se forcat detare iraniane “shënjestruan me sukses një anije cisternë amerikane të naftës në veri të Gjirit Persik”.

Nuk u dhanë detaje të mëtejshme dhe nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga SHBA-ja mbi pretendimin iranian.

Që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit të shtunën, më shumë se 900 njerëz janë vrarë përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.

Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin si dhe vendet e Gjirit që janë shtëpi e aseteve ushtarake amerikane.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski: Gjendja e sigurisë është stabile, por do të ketë rritje të çmimeve për shkak të naftës

Mickoski: Gjendja e sigurisë është stabile, por do të ketë rritje të çmimeve për shkak të naftës

Dokumentet e CIA-s: Kiro Gligorovit i janë ofruar 100 milionë dollarë për ta ndryshuar emrin e Maqedonisë

Dokumentet e CIA-s: Kiro Gligorovit i janë ofruar 100 milionë dollarë për ta ndryshuar emrin e Maqedonisë

Turqia: Rezervojmë të drejtën për t’iu përgjigjur veprimeve armiqësore

Turqia: Rezervojmë të drejtën për t’iu përgjigjur veprimeve armiqësore

Partneritet strategjik ndërmjet “International Balkan University” dhe “Dijitalpark Teknokent” për zhvillimin e inovacionit dhe sipërmarrësisë në Ballkan

Partneritet strategjik ndërmjet “International Balkan University” dhe “Dijitalpark Teknokent” për zhvillimin e inovacionit dhe sipërmarrësisë në Ballkan

Gjashtë të plagosur pasi mbetjet e një droni bien në Abu Dhabi

Gjashtë të plagosur pasi mbetjet e një droni bien në Abu Dhabi

Osmani pyetet nëse do të kandidohet nga Kurti

Osmani pyetet nëse do të kandidohet nga Kurti