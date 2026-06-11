Irani: Sulmet e SHBA-së e bënë “të pakuptimtë” armëpushimin e 8 prillit
Ministria e Jashtme e Iranit tha sot se sulmet e fundit të SHBA-së ndaj vendit e kanë bërë “të pakuptimtë” në mënyrë efektive armëpushimin e 8 prillit ndërsa ka paralajmëruar se Washingtoni do të mbajë përgjegjësi për pasojat e përshkallëzimit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria dënoi me forcë atë që i përshkroi si sulme në shkallë të gjerë të SHBA-së kundër Iranit gjatë natës, duke i quajtur ato “shkelje flagrante” të Kartës së OKB-së dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare.
“Sulmet e paligjshme dhe kriminale të kryera nga SHBA-ja në orët e fundit jo vetëm që përbëjnë shkelje flagrante të Kartës së OKB-së dhe rregullave themelore të së drejtës ndërkombëtare në lidhje me respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të shteteve, por gjithashtu e kanë bërë të pakuptimtë në mënyrë efektive armëpushimin e 8 prillit 2026”, tha ministria.
Ajo gjithashtu kritikoi përdorimin e vazhdueshëm të territorit dhe objekteve të disa vendeve rajonale nga ushtria amerikane për të përgatitur dhe kryer sulme kundër Iranit, duke thënë se veprime të tilla i vendosin ato vende “krahas agresorëve”.
Ministria përsëriti se të gjitha vendet në rajon kanë përgjegjësi ligjore dhe morale për të parandaluar përdorimin e territorit, objekteve dhe burimeve të tyre për sulme kundër Iranit. Deklarata thekson se Irani mbetet i vendosur të neutralizojë burimet e sulmeve kundër vendit dhe do të ushtrojë atë që e përshkroi si “e drejta e tij e natyrshme për vetëmbrojtje” kundër agresionit ushtarak amerikan dhe aleatëve të tij.
Më tej ministria u bën thirrje të gjitha vendeve anëtare të OKB-së që të kundërshtojnë në mënyrë të qartë atë që e përshkroi si shkelje të Kartës së OKB-së nga SHBA-ja dhe Izraeli, duke paralajmëruar se heshtja dhe mosveprimi do të kontribuojnë në një paqëndrueshmëri dhe pasiguri më të madhe.
Gjithashtu i kërkoi Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe anëtarëve të tij të përmbushin përgjegjësitë e tyre në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare dhe i bëri thirrje Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, të deklarojë qartë faktet lidhur me zhvillimet në vazhdim.
Ministria tha se lëshimi i deklaratave të përgjithshme ose të paqarta përballë “akteve të qarta të agresionit” vetëm sa do të inkurajojë shkelje të mëtejshme të së drejtës ndërkombëtare.