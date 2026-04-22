Irani: Shkelja e angazhimeve dhe bllokada janë pengesat kryesore për bisedime “të vërteta” me SHBA-në
Irani tha të mërkurën se “shkelja e angazhimeve, bllokada dhe kërcënimet” janë pengesat kryesore për bisedime “të vërteta” me Shtetet e Bashkuara, transmeton Anadolu.
Duke theksuar se Teherani e ka mirëpritur dialogun dhe një marrëveshje të negociuar dhe vazhdon ta bëjë këtë, presidenti Masoud Pezeshkian tha: “Shkelja e angazhimeve, bllokada dhe kërcënimet janë pengesat kryesore për negociata të vërteta”.
“Bota e sheh retorikën tuaj të pafund hipokrite dhe kundërshtinë midis pretendimeve dhe veprimeve”, shkroi ai në rrjetin social amerikan X.
Nga ana e tij, kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, tha në X se “një armëpushim i plotë ka kuptim vetëm nëse nuk shkelet nga një bllokadë detare”.
“Një armëpushim i plotë ka kuptim vetëm nëse nuk shkelet përmes një bllokade detare apo marrjes peng të ekonomisë globale dhe nëse agresioni izraelit ndalet në të gjitha frontet”, tha ai.
Rihapja e Ngushticës së Hormuzit nuk është e mundur në kushtet e një “shkeljeje të hapur të armëpushimit”, pohoi Qalibaf.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nuk i arritën qëllimet e tyre “përmes agresionit ushtarak dhe as nuk do t’i arrijnë përmes presionit”, tha ai, duke shtuar se “rruga e vetme përpara është njohja e të drejtave të popullit iranian”.
Përplasjet në rajon janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt. Në përgjigje, Teherani kreu sulme hakmarrëse ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asete amerikane.
Presidenti amerikan Donald Trump të martën zgjati një armëpushim dyjavor në luftën me Iranin, një ditë para se ai të skadonte të mërkurën, pas një kërkese nga kryeministri dhe shefi i ushtrisë së Pakistanit.
Pakistani priti bisedime midis Washingtonit dhe Teheranit më 11–12 prill pasi ndërmjetësoi armëpushimin më 8 prill. Përpjekjet për një raund tjetër negociatash janë duke vazhduar, megjithëse pasiguria mbetet.