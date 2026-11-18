Irani shënjestron platformat ushtarake amerikane në Kuvajt
Ushtria e Iranit tha sot se ka shënjestruar platformat ushtarake amerikane në Kuvajt për operacione me dron dhe raketa, sipas mediave lokale, transmeton Anadolu.
Herët në mëngjes, dronët ushtarakë iranianë goditën sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot dhe platformat e lëshimit të raketave dhe dronëve ushtarakë amerikanë në bazën ajrore “Ali Al Salem” në Kuvajt, thuhet në njoftim.
Deklarata erdhi pasi ushtria e Kuvajtit tha se mbrojtja ajrore e saj po angazhohej kundër dronëve “armiqësorë” sot herët.
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Kuvajtit tha se çdo shpërthim që mund të dëgjohej do të ishte rezultat i sistemeve të mbrojtjes ajrore që interceptojnë sulmet.