Irani SHBA-së: “Nuk ka zgjidhje ushtarake” për t’i dhënë fund luftës
Ministri i Jashtëm i Iranit të dielën ka thënë se nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin mes SHBA-së dhe Iranit, duke shtuar se lufta nuk mund të zgjidhet përmes sanksioneve të mëtejshme, në një referencë të dukshme ndaj sanksioneve të Washingtonit ndaj Teheranit, transmeton Anadolu.
“Nuk ka zgjidhje ushtarake dhe as zgjidhje të bazuar në sanksione të tjera”, ka deklaruar Abbas Araghchi në një fjalim para ambasadorëve të huaj të akredituar në Teheran, sipas agjencisë shtetërore iraniane të lajmeve IRNA.
“Vetëm një zgjidhje e bazuar në negociata, drejtësi dhe dinjitet diplomatik mund t’i japë zgjidhje situatës dhe të mundësojë një zgjidhje përfundimtare për t’i dhënë fund kësaj lufte dhe agresionit të paligjshëm të nisur kundër Republikës Islamike të Iranit”, ka thënë Araghchi.
Ai ka paralajmëruar se nëse Washingtoni ndërmerr veprime ushtarake, Teherani është i gatshëm të marrë të gjitha masat e nevojshme për “të mbrojtur veten me forcë edhe më të madhe”.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt. Teherani u përgjigj me sulme me raketa dhe dronë në gjithë rajonin dhe në mënyrë efektive mbylli Ngushticën e Hormuzit, një rrugë strategjike për furnizimin me energji. Më vonë, ushtria amerikane vendosi bllokadë detare ndaj porteve iraniane.
Përpjekjet për t’i dhënë fund luftës kanë vazhduar që nga marrëveshja kuadër e 18 qershorit, e cila synonte të hapte rrugën për një marrëveshje përfundimtare paqeje që mbulon lundrimin përmes rrugës ujore strategjike dhe programin bërthamor të Iranit.