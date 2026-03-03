Irani: Rritet në 787 numri i të vdekurve nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit
Numri i të vdekurve nga sulmet e vazhdueshme SHBA-Izrael ndaj Iranit është rritur në 787, tha Gjysmëhëna e Kuqe Iraniane, transmeton Anadolu.
Operacionet e kërkim-shpëtimit janë duke vazhduar në rrënojat e ndërtesave të bombarduara, tha organizata në një deklaratë me shkrim të cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve Tasnim.
Nuk u dha asnjë informacion në lidhje me numrin e të plagosurve.
SHBA-ja dhe Izraeli vazhduan sulmin në shkallë të gjerë ndaj Iranit që nga e shtuna, duke vrarë disa udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin si dhe vendet e Gjirit, të cilat janë shtëpi të aseteve amerikane.