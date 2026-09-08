Irani “rrëzon” dronin amerikan MQ-1 mbi Ngushticën e Hormuzit
Një dron amerikan MQ-1 është rrëzuar nga mbrojtja ajrore iraniane mbi Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Fars, droni u zbulua dhe u vu në shënjestër nga njësitë e mbrojtjes ajrore të ushtrisë iraniane të dislokuara në juglindje të vendit, ndërsa fluturonte mbi rrugën strategjike ujore.
Sipas agjencisë, ai u gjurmua nga sistemet e mbrojtjes ajrore që veprojnë në kuadër të rrjetit të integruar të mbrojtjes ajrore të Iranit, përpara se të goditej dhe të shkatërrohej.
Raportohet se droni u rrëzua duke përdorur sisteme të mbrojtjes ajrore të zhvilluara në vend, duke shtuar se detaje të mëtejshme rreth incidentit do të bëhen të ditura më vonë.
Nga SHBA-ja deri më tani nuk ka ndonjë koment lidhur me raportin.
Incidenti i raportuar vjen në një kohë tensionesh të shtuara mes Iranit dhe SHBA-së lidhur me Ngushticën e Hormuzit, ku Teherani dhe Washingtoni vazhdojnë të kenë mosmarrëveshje për lundrimin përmes kësaj rruge strategjike ujore.
Irani dhe Omani kanë zhvilluar bisedime për një korridor të përkohshëm të sigurt tranziti përmes ngushticës, ndërsa Teherani ka akuzuar Washingtonin se nuk i ka përmbushur zotimet e tij sipas memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit.
Incidenti i fundit vjen gjithashtu në një kohë kur vazhdojnë shkëmbimet ushtarake mes Iranit dhe SHBA-së, të cilat rifilluan në korrik pas një ndërprerjeje të shkurtër të armiqësive.