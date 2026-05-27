Irani riafirmon se uraniumi i pasuruar nuk është pjesë e bisedimeve aktuale me SHBA-në

Irani deklaroi sot se uraniumi i tij i pasuruar nuk është pjesë e negociatave aktuale me SHBA-në, transmeton Anadolu.

“Kjo çështje nuk është në agjendën e negociatave”, ka thënë Ali Bagheri, zëvendëssekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, në deklarata të transmetuara nga agjencia gjysmëzyrtare iraniane Fars.

Komentet janë bërë në margjinat e një konference ndërkombëtare të sigurisë në kryeqytetin rus, Moskë, raportoi media.

Të hënën, presidenti amerikan Donald Trump tha se rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit ose do të transferohen në SHBA “menjëherë” për t’u shkatërruar, ose do të “shkatërrohen në vend, ose në një lokacion tjetër të pranueshëm”.

Deklaratat vijnë ndërsa Washingtoni dhe Teherani vazhdojnë procesin diplomatik të ndërmjetësuar nga Pakistani për t’i dhënë fund luftës që nisi me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt dhe që u pasuan nga kundërpërgjigjja iraniane.

