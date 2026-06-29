Irani refuzon planin e mbështetur nga Macron për çminimin e Hormuzit, paralajmëron Francën kundër “provokimeve”

Irani refuzon planin e mbështetur nga Macron për çminimin e Hormuzit, paralajmëron Francën kundër “provokimeve”

Irani të hënën hodhi poshtë një propozim të mbështetur nga Franca për bashkëpunim në pastrimin nga minat në Ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar Parisin kundër asaj që e quajti provokime që mund të përkeqësojnë më tej situatën e ndjeshme detare, transmeton Anadolu.

Zëvendësministri i Jashtëm për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare, Kazem Gharibabadi, tha në një postim në platformën sociale amerikane X se sipas memorandumit të mirëkuptimit të Islamabdit, operacionet e çminimit në këtë rrugë ujore strategjike do të kryheshin “ekskluzivisht nga Irani” dhe nga asnjë vend tjetër.

Ai tha se çdo marrëveshje paralele apo përfshirje e huaj në operacionet e pastrimit të minave nuk do të lejohet, duke theksuar se kushtet aktuale në ngushticë mbeten “të ndjeshme dhe komplekse”.

“Ne e këshillojmë fuqishëm Francën të mos e komplikojë situatën me provokimet e saj”, tha Gharibabadi.

Deklarata e tij erdhi pasi presidenti francez Emmanuel Macron tha në një postim në platformën amerikane X se Franca dhe Omani kanë vendosur të bashkëpunojnë, në koordinim me partnerët, për pastrimin nga minat në Ngushticën e Hormuzit, për të siguruar rrugët detare dhe për të garantuar kalim “të lirë dhe pa kushte” në këtë ujëkalim strategjik.

Macron i bëri këto deklarata pas bisedimeve në Paris me Sulltanin e Omanit, Haitham bin Tarik, gjatë vizitës së tij të parë zyrtare në Francë.

Irani ka përsëritur se menaxhimi i lundrimit, operacionet e çminimit dhe marrëveshjet e përkohshme detare në Ngushticën e Hormuzit rregullohen nga Neni 5 i Memorandumit të Islamabdit dhe mbeten nën koordinimin iranian si shtet bregdetar.

Ngushtica e Hormuzit, një nga pikat më kritike të tranzitit të energjisë në botë, ka mbetur në qendër të tensioneve rajonale që nga shpërthimi i konflikteve më 28 shkurt dhe memorandumit Iran-SHBA që hyri në fuqi më 18 qershor për të rivendosur tranzitin detar dhe për të krijuar mekanizma të përkohshëm lundrimi.

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