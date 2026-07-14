Irani raporton shpërthime të reja në ishujt Qeshm dhe Kish

Irani raporton shpërthime të reja në ishujt Qeshm dhe Kish

Mediat iraniane kanw raportuar disa shpërthimenë ishullin Qeshm, në jug të Iranit, ndërsa përshkallëzimi ushtarak me SHBA-në vazhdon, transmeton Anadolu.

Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars raportoi për shpërthimet, pa dhënë detaje mbi shkakun e tyre.

Agjencia e lajmeve Tasnim gjithashtu tha se një predhë amerikane shpërtheu pranë një impianti të ujit dhe energjisë në ishullin Kish.

Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit për Ngushticën e Hormuzit janë përshkallëzuar ditët e fundit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme, pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili synonte t’i jepte fund konfliktit të tyre dhe të arrinte një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.

MARKETING

Të ngjajshme

Ukraina godet 105 anije ruse në vetëm tetë ditë

Ukraina godet 105 anije ruse në vetëm tetë ditë

Trump kërkoi nga Netanyahu “të tërheqë” trupat izraelite nga Siria dhe Libani

Trump kërkoi nga Netanyahu “të tërheqë” trupat izraelite nga Siria dhe Libani

Kos për deklaratat e ministres serbe: Mund të ketë zero tolerancë për deklarata të tilla

Kos për deklaratat e ministres serbe: Mund të ketë zero tolerancë për deklarata të tilla

Trump: Asnjë vend “nuk duhet të ketë të drejtë” të vendosë tarifë për Ngushticën e Hormuzit

Trump: Asnjë vend “nuk duhet të ketë të drejtë” të vendosë tarifë për Ngushticën e Hormuzit

Haraçina nis ndërtimin e Qendrës Sportive, Beqiri: Po realizojmë një ëndërr të kahershme

Haraçina nis ndërtimin e Qendrës Sportive, Beqiri: Po realizojmë një ëndërr të kahershme

Procedurë hetimore dhe paraburgim për djalin i cili dyshohet se vrau babanë e tij

Procedurë hetimore dhe paraburgim për djalin i cili dyshohet se vrau babanë e tij