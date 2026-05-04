Irani publikon hartë të re që përshkruan zonat në Hormuz nën kontrollin e tij

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit publikoi sot hartë të re që përshkruan zonat në Ngushticën e Hormuzit që thotë se janë nën kontrollin e saj, transmeton Anadolu.

Zona e caktuar shtrihet midis dy vijave detare të përcaktuara: njëra që shkon nga maja perëndimore e ishullit Qeshm të Iranit deri në Umm Al Quwain në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe një tjetër që shtrihet nga Kuh-e Mobarak në Iran deri në zonën në jug të Fujairah në Emiratet e Bashkuara Arabe, raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars.

Nuk ishte menjëherë e qartë se deri në çfarë shkalle ka ndryshuar zona e pretenduar e kontrollit.

SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.

Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën strategjike ujore.

Një armëpushim dyjavor u njoftua më 8 prill me ndërmjetësimin pakistanez, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për armëpushim të qëndrueshëm.

Presidenti amerikan Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.

