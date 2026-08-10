Irani planifikon tarifa për kalimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit
Irani planifikon të vendosë tarifa për anijet tregtare që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret detare më strategjike në botë për transportin e naftës dhe gazit. Njoftimi vjen në një periudhë tensionesh të larta mes Teheranit dhe Uashingtonit dhe pas përshkallëzimit të konfliktit ushtarak në rajon.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, deklaroi se Teherani po bashkëpunon me Omanin për krijimin e mekanizmave që lidhen me sigurinë detare, mbrojtjen e mjedisit dhe luftën kundër krimit në det.
Sipas Baghaeit, tarifat e planifikuara nuk do të paraqiten thjesht si një pagesë për të drejtën e kalimit nëpër ngushticë, por do të lidhen me shërbimet detare që u ofrohen anijeve gjatë tranzitit.
Çështja është veçanërisht e ndjeshme për shkak të rëndësisë së Hormuzit për tregtinë globale të energjisë. Çdo kufizim i qarkullimit ose rritje e kostove për anijet mund të ndikojë drejtpërdrejt në furnizimin dhe çmimet e naftës dhe gazit në tregjet ndërkombëtare.
Përpara nisjes së luftës mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit më 28 shkurt, anijet tregtare kalonin kryesisht pa pengesa nëpër Ngushticën e Hormuzit dhe nuk paguanin tarifa për tranzitin. Në pikën e saj më të ngushtë, ngushtica është rreth 39 kilometra e gjerë, duke e bërë atë një nga pikat më të rëndësishme dhe më të ndjeshme të transportit detar në botë.
Në aspektin juridik, Konventa e OKB-së për të Drejtën e Detit (UNCLOS) parashikon të drejtën e kalimit tranzit për anijet përmes ngushticave ndërkombëtare dhe kufizon mundësinë e shteteve për të penguar arbitrarisht kalimin e anijeve tregtare. Megjithatë, Irani nuk e pranon këtë interpretim juridik në rastin e Ngushticës së Hormuzit, duke e kthyer çështjen në një tjetër pikë të debatit ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, nënpresidenti amerikan JD Vance ka deklaruar se objektivi i Shteteve të Bashkuara është rikthimi i qarkullimit të naftës dhe gazit përmes Hormuzit në nivelet e periudhës përpara luftës.
Njoftimi i Teheranit për tarifat e reja vjen në një moment të tensionuar diplomatik dhe mund të shtojë pasigurinë për kompanitë e transportit detar, pronarët e anijeve dhe tregjet globale të energjisë.
Çdo ndryshim në mënyrën e funksionimit të kësaj rruge strategjike mund të sjellë rritje të kostove të transportit dhe presion mbi çmimet e naftës dhe gazit në mbarë botën. Për tregjet ndërkombëtare, Hormuzi mbetet një pikë kritike, ku çdo përshkallëzim mund të ketë pasoja përtej rajonit.