Irani planifikon mekanizëm të ri për tarifa tranziti në Ngushticën e Hormuzit
Irani ka hartuar një mekanizëm për të rregulluar trafikun detar përmes një rruge të caktuar në Ngushticën e Hormuzit dhe do të vendosë tarifa “për shërbimet e specializuara” të ofruara në kuadër të këtij sistemi, tha sot një ligjvënës i lartë, transmeton Anadolu.
“Në këtë proces, vetëm anijet tregtare dhe palët që bashkëpunojnë me Iranin do të përfitojnë prej tij”, shkroi në platformën sociale amerikane X Ebrahim Azizi, kryetar i Komitetit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në parlamentin iranian.
Duke theksuar se Teherani do ta publikojë planin së shpejti, Azizi shtoi: “Kjo rrugë do të mbetet e mbyllur për operatorët e të ashtuquajturit ‘projekt i lirisë’”.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të Washingtonit në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka vendosur bllokadë detare duke synuar trafikun detar iranian në ngushticë.
Presidenti amerikan Donald Trump gjithashtu shpalli në fillim të majit “Projektin Liria”, duke u zotuar të shoqërojë anijet përmes Ngushticës së Hormuzit pavarësisht këmbënguljes së Iranit se çdo kalim në këtë rrugë strategjike kërkon miratim paraprak. Më vonë ai njoftoi pezullimin e nismës.