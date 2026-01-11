Irani për më shumë se 60 orë mbetet me internet të bllokuar

Irani tashmë për më shumë se 60 orë mbetet me ndërprerje të internetit, transmeton Anadolu.

Grupi i monitorimit të internetit NetBlocks me bazë në Londër njoftoi se të dhënat e telemetrisë tregojnë se kufizimi mbarëkombëtar i internetit “vazhdon të mbetet në fuqi”.

Grupi gjithashtu tha se niveli i lidhjes kombëtare vazhdon të mbetet rreth 1 për qind e niveleve të zakonshme.

Irani është tronditur nga valë protestash që nga muaji i kaluar, duke filluar më 28 dhjetor në Pazarin e Madh të Teheranit për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike.

Demonstratat më vonë u përhapën në disa qytete të tjerë të vendit.

Nuk ka vlerësime zyrtare për viktimat nga protestat në Iran, por organizata joqeveritare HRANA ka raportuar se numri i të vdekurve është 116, me mbi 2.600 të tjerë të arrestuar.

