Irani paralajmëron sulme të afërta ndaj objekteve të mëdha të naftës dhe gazit në vendet e Gjirit
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) paralajmëroi sot për sulme të afërta ndaj objekteve kryesore të naftës dhe gazit në vendet e Gjirit, duke u bërë thirrje civilëve dhe punonjësve të largohen nga zonat pranë infrastrukturës energjetike kyç, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve Tasnim, IRGC-ja ka lëshuar një “paralajmërim urgjent” për qytetarët dhe banorët pranë disa objekteve në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar.
Në deklaratë janë renditur disa lokacione që janë cilësuar si “objektiva të drejtpërdrejta dhe legjitime”, përfshirë rafinerinë SAMREF dhe kompleksin petrokimik në Jubail në Arabinë Saudite, fushën e gazit Al Hosn në Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe kompleksin petrokimik Mesaieed dhe rafinerinë Ras Laffan në Katar.
IRGC-ja u bëri thirrje civilëve, banorëve dhe punonjësve që të largohen menjëherë nga këto zona dhe të zhvendosen në një distancë të sigurt pa vonesë, duke paralajmëruar se këto objekte mund të goditen “brenda orëve në vijim”.
Ajo tha se paralajmërime të përsëritura ishin dhënë më parë për qeveritë e vendeve të Gjirit, duke i akuzuar ato se po ndjekin një “rrugë të rrezikshme”.
Paralajmërimet vijnë pasi mediat iraniane raportuan për një sulm ajror të përbashkët SHBA–Izrael ndaj rezervuarëve të gazit në fushën Parsi Jugor në qytetin jugor Asaluyeh sot, duke ndalur prodhimin në dy rafineri me një kapacitet të kombinuar prej rreth 100 milionë metra kub në ditë.
Sulmi erdhi ndërsa SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar një ofensivë të përbashkët kundër Iranit që nga 28 shkurti, duke shkaktuar deri më tani rreth 1.300 viktima, përfshirë edhe udhëheqësin suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke shkaktuar pengesa në tregjet globale dhe aviacionin.