Irani paralajmëron sulme ndaj bazave dhe anijeve amerikane
Një komandant i lartë i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) ka paralajmëruar se Irani do të synojë bazat ushtarake dhe anijet amerikane nëse Shtetet e Bashkuara nisin një pushtim tokësor të territorit iranian.
Ali Fadavi, kreu i grupit këshillimor të komandantit të përgjithshëm të IRGC-së, i bëri deklaratat të dielën mbrëma gjatë një interviste në televizionin shtetëror iranian.
Sipas Fadavit, në rast të një sulmi tokësor amerikan, Irani do të godiste “çdo vendndodhje që lidhet me amerikanët”, përfshirë bazat ushtarake dhe anijet amerikane.
Ai deklaroi se SHBA-ja e kupton fuqinë ushtarake përmes raketave që mund të godasin anijet luftarake dhe bazat amerikane.
Fadavi pretendoi gjithashtu se kapacitetet e Iranit për prodhimin e pajisjeve ushtarake janë rritur ndjeshëm dhe se prodhimi aktual tejkalon ritmin e përdorimit të tyre.
Duke folur për Ngushticën e Hormuzit, ai tha se Irani dhe Omani duhet të hartojnë dhe zbatojnë rregulla për menaxhimin e kësaj rruge ujore strategjike. Sipas tij, rregulla të tilla tashmë janë përgatitur dhe po zbatohen.
Fadavi paralajmëroi gjithashtu se anijet amerikane do të ishin të cenueshme ndaj sulmeve iraniane nëse Uashingtoni do t’i vendoste ato në rajon.
“Amerikanët mund të krijojnë tensione vetëm përmes ajrit dhe sigurisht një rritje e tensioneve do të jetë në dëm të amerikanëve”, tha ai.