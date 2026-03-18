Irani paralajmëron për “veprim të fuqishëm”, kërkon evakuime në vendet e naftës në Gjirin Persik
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit lëshoi të mërkurën një paralajmërim të ri, duke thënë se armiqtë e Iranit duhet të “presin veprimin e fuqishëm” të forcave të armatosura të vendit, pas asaj që e përshkroi si një sulm ndaj infrastrukturës së karburantit dhe energjisë së Iranit.
Paralajmërimi erdhi pasi Teherani akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për sulmin ndaj pjesëve të objekteve të prodhimit të naftës dhe gazit natyror të Iranit, përfshirë fushën e gazit natyror South Pars, më e madhja në botë.
Nëse konfirmohet, kjo do të shënonte sulmet e para ndaj objekteve iraniane të prodhimit të naftës dhe gazit natyror në këtë luftë.
Javën e kaluar, Izraeli sulmoi një numër deposh iraniane të karburantit.
Një burim izraelit i tha CNN më herët të mërkurën se Izraeli kishte sulmuar objektin Asaluyeh në Iranin jugperëndimor.
Një zyrtar tjetër izraelit theksoi se sulmi izraelit ndaj objektit South Pars të Iranit u krye në koordinim me Shtetet e Bashkuara.
Dhe IRGC tha në një deklaratë se një “armik kriminal” kishte “shkelur një pjesë të infrastrukturës së karburantit dhe energjisë së Iranit” dhe përsëriti kërcënimet e mëparshme për t’u hakmarrë nëse objektet e energjisë, gazit ose ekonomike të Iranit do të ishin në shënjestër.
Irani e konsideron “legjitime” të shënjestrojë infrastrukturën e karburantit, energjisë dhe gazit të “vendit të origjinës” dhe do të përgjigjet “në rastin e parë”, shtoi deklarata.
IRGC bëri thirrje gjithashtu për evakuimin e banorëve dhe punonjësve në disa objekte nafte në Arabinë Saudite, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Pas paralajmërimit, Ministria Saudite e Mbrojtjes tregoi se katër raketa balistike “u kapën” mbi kryeqytetin, Riad.
“Mbeturinat ranë mbi pjesë të ndryshme të kryeqytetit”, por nuk u raportuan dëme sipas një vlerësimi paraprak, shtoi ajo në një deklaratë.
Ministria tha gjithashtu se ka “kapur” dy dronë.