Irani paralajmëron: Çdo ndërhyrje e SHBA-së në Ngushticën e Hormuzit do të përbëjë shkelje të armëpushimit
Një ligjvënës i lartë iranian paralajmëroi të hënën në mëngjes se çdo përfshirje e SHBA-së në menaxhimin e transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit do të përbëjë një shkelje të armëpushimit, duke hedhur poshtë rolin e propozuar të Washingtonit në rrugën ujore, transmeton Anadolu.
Ibrahim Azizi, kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të parlamentit iranian, tha se “çdo ndërhyrje amerikane në regjimin e ri detar të Ngushticës së Hormuzit do të konsiderohet një shkelje e armëpushimit”.
Në postimin në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, ai hodhi poshtë idenë se rruga ujore mund të drejtohet nga Washingtoni, duke thënë se Ngushtica e Hormuzit dhe Gjiri Persik “nuk do të menaxhohen nga postimet iluzive të Trumpit”.
“Askush nuk do t’i besonte skenarët e Lojës së Fajësimit!” shtoi ai.
Komentet pasuan komentet e Trumpit të dielën se SHBA-ja do të lëvizë për të udhëhequr anijet e bllokuara në Ngushticën e Hormuzit jashtë rrugëve ujore të kufizuara.
Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump e përshkroi këtë veprim si një “gjest humanitar” që synon të ndihmojë vendet neutrale që nuk janë të përfshira në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
“Për të mirën e Iranit, Lindjes së Mesme dhe Shteteve të Bashkuara, ne u kemi thënë këtyre vendeve se do t’i nxjerrim anijet e tyre në mënyrë të sigurt nga këto rrugë ujore të kufizuara”, shkroi ai.