Irani paralajmëron: Asnjë port në Gjirin Persik nuk do të jetë i sigurt nëse kërcënohen portet tona
Irani kërcënoi portet në Gjirin Persik dhe Gjirin e Omanit pasi SHBA-të njoftuan një bllokadë ndaj porteve dhe vijës bregdetare të Iranit.
“Siguria në Gjirin Persik dhe Detin e Omanit është ose për të gjithë ose për ASNJË”, sipas Transmetimit të Republikës Islamike të Iranit, IRIB. “ASNJË PORT në rajon nuk do të jetë i sigurt”, tha ushtria iraniane, citon AP.
Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) njoftoi të dielën se do të fillojë zbatimin e një bllokade të të gjithë trafikut detar që hyn dhe del nga portet iraniane më 13 prill në orën 14:00 GMT.
Duke thënë se “bllokada do të zbatohet në mënyrë të paanshme kundër anijeve të të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin nga portet dhe zonat bregdetare iraniane”, ajo shtoi se do të përfshijë të gjitha portet iraniane në Gjirin Arabik dhe Gjirin e Omanit.
“Forcat e CENTCOM-it nuk do të pengojnë lirinë e lundrimit për anijet që kalojnë Ngushticën e Hormuzit për në dhe nga portet jo-iraniane”, vuri në dukje deklarata.
Ndërsa një raport i inteligjencës detare me bazë në Londër, njoftoi se trafiku, i cili tashmë kishte funksionuar në nivele të reduktuara, papritmas u ndal plotësisht të hënën ndërsa anijet filluan të ndryshonin kursin në Ngushticën e Hormuzit.