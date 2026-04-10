Irani nuk merr pjesë në bisedimet e paqes me SHBA-në derisa të ndalen sulmet ndaj Libanit

Ekipi negociator iranian nuk ka mbërritur në kryeqytetin pakistanez, Islamabad, dhe nuk ka plane të marrë pjesë në bisedimet e paqes me SHBA-në derisa Izraeli të ndalojë bombardimet në Liban, raportoi Agjencia e Lajmeve Fars e Iranit, duke cituar një burim të informuar, transmeton Anadolu.

Agjencia e lajmeve mohoi raportet nga disa media amerikane se një delegacion negociator iranian ka mbërritur në Islamabad.

Duke cituar burimin e paidentifikuar, agjencia pretendoi se Irani ka informuar zyrtarisht autoritetet pakistaneze se nuk do të marrë pjesë në bisedimet e paqes me SHBA-në në Islamabad derisa të vendoset një armëpushim në Liban.

“Wall Street Journal” raportoi më parë se një delegacion iranian ka mbërritur në Islamabad për të filluar negociatat me Washingtonin.

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei deklaroi se çdo bisedë që synon t’i japë fund luftës midis Iranit, SHBA-së dhe Izraelit do të varej nga respektimi i angazhimeve të armëpushimit nga Washingtoni në të gjitha frontet, veçanërisht në Liban.

Zhvillimet e fundit erdhën ndërsa sulmet izraelite ndaj Libanit u intensifikuan pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike të lidhura me një armëpushim dyjavor të shpallur të martën nga SHBA-ja dhe Irani dhe të ndërmjetësuar nga Pakistani.

Ndërsa ndërmjetësit pakistanezë dhe Teherani thanë se armëpushimi mbulon edhe Libanin, Washingtoni dhe Tel Avivi e mohuan këtë. Izraeli ka intensifikuar sulmet në të gjithë Libanin që nga e mërkura, duke vrarë të paktën 303 persona dhe duke plagosur 1.150 të tjerë, ka thënë Mbrojtja Civile Libaneze.

Ofensiva e zgjeruar izraelite në Liban që nga 2 marsi ka vrarë 1.888 persona dhe ka plagosur 6.092 të tjerë, sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë.

