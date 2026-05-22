Irani nuk kërkon “asnjë lëshim” nga SHBA-ja, bën thirrje për lehtësim të sanksioneve
Irani tha sot se nuk po kërkon “asnjë lëshim” nga SHBA-ja, duke këmbëngulur se Teherani dëshiron vetëm rivendosjen e të drejtave të tij dhe heqjen e sanksioneve, sipas agjencisë së lajmeve Tasnim të Iranit, transmeton Anadolu.
“Ne nuk duam asnjë lëshim nga SHBA-ja. Ne po kërkojmë vetëm të drejtat tona”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, sipas raportimit.
Ai tha se Irani po kërkon “një fund të veprimeve kriminale të Amerikës kundër popullit iranian”. “Sanksionet duhet të hiqen, asetet e ngrira të Iranit duhet të lirohen dhe të vihen në dispozicion të vendit”, tha Baghaei.
“Gjatë pesë dekadave të fundit, ne kemi qenë të nënshtruar ndaj asaj që ata vetë e quajnë ‘sanksione paralizuese’”, shtoi ai.
Baghaei shtoi se sanksionet u vendosën me pretekste të ndryshme, kryesisht për shkak të asaj që Washingtoni e përshkruan si kërcënim bërthamor të Iranit. “Nuk ka pasur asnjë kërcënim bërthamor nga Irani kundër ndonjë aktori në rajon apo në botë”, shtoi ai.
Baghaei foli gjithashtu për zhvillimet që lidhen me Ngushticën e Hormuzit, duke kritikuar bllokadën detare amerikane si “plotësisht në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar”. Ai i bëri thirrje Washingtonit të ndërmarrë hapa për t’i dhënë fund bllokadës.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt dhe Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin si dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të siguronin marrëveshje të qëndrueshme.
Presidenti amerikan Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar, duke mbajtur një bllokadë për anijet që udhëtonin për në ose nga portet iraniane përmes rrugës ujore strategjike.