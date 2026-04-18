Irani: Nuk jemi gati për më shumë bisedime me SHBA-në

“Nuk do të ketë bisedime të mëtejshme për paqe me SHBA-në derisa ajo të ndryshojë kërkesat e saj maksimaliste”, ka deklaruar zëvendësministri i jashtëm i Iranit.

Delegacionet amerikane dhe iraniane zhvilluan bisedime në kryeqytetin pakistanez, Islamabad, fundjavën e kaluar, por negociatat zgjatën më pak se një ditë dhe nuk u arrit një marrëveshje.

Më herët këtë javë, Shtëpia e Bardhë tha se një raund i dytë diskutimesh ka të ngjarë të mbahet në të njëjtin qytet, me Pakistanin si ndërmjetës kryesor midis dy vendeve.

Por Saeed Khatibzadeh njoftoi se Irani po kërkonte finalizimin e një “marrëveshjeje kornizë” përpara se të kalonte në një takim tjetër.

“Ka çështje nga të cilat amerikanët ende nuk e kanë braktisur qëndrimin e tyre maksimalist”, i tha ai Associated Press në një forum diplomatik në Turqi.

Megjithatë, ka pasur shumë shkëmbime mesazhesh midis palëve ditët e fundit, sipas Khatibzadeh.

Ai shtoi se Irani nuk do t’ia dorëzonte uraniumin e pasuruar SHBA-së, duke e përshkruar idenë si “të parealizueshme”.

 

 

Të ngjajshme

A po mbështesin votuesit britanikë rikthimin e vendit në BE?

A po mbështesin votuesit britanikë rikthimin e vendit në BE?

Trump kritikon Spanjën: Nuk kontribuon mjaftueshëm në NATO

Trump kritikon Spanjën: Nuk kontribuon mjaftueshëm në NATO

Hoxha-Gjuriq me “qëndrime thelbësisht të ndryshme për Kosovën”, Shqipëria hap konsullatë në Bujanoc

Hoxha-Gjuriq me “qëndrime thelbësisht të ndryshme për Kosovën”, Shqipëria hap konsullatë në Bujanoc

Nxënësit në Bregun Perëndimor zhvillojnë mësimin në rrugë për shkak të mbylljes së rrugës nga izraelitët

Nxënësit në Bregun Perëndimor zhvillojnë mësimin në rrugë për shkak të mbylljes së rrugës nga izraelitët

Gjendet municion luftarak në Zubin Potok, ministri Svelça: Beteja kundër çdo celule terroriste nuk ndalet

Gjendet municion luftarak në Zubin Potok, ministri Svelça: Beteja kundër çdo celule terroriste nuk ndalet

BDI: VLEN-i nuk përfaqëson shqiptarët në debatin për Ligjin e Gjuhëve

BDI: VLEN-i nuk përfaqëson shqiptarët në debatin për Ligjin e Gjuhëve