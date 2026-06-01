Irani: Nuk do të hezitojmë të ndihmojmë Libanin të rezistojë ndaj agresionit të paligjshëm të Izraelit
Irani paralajmëroi sot se nuk do të hezitojë të ndihmojë Libanin që t’i rezistojë “agresionit të paligjshëm” të Izraelit ndaj vendit, transmeton Anadolu.
“Ne kemi theksuar dhe vazhdojmë të theksojmë se armëpushimi në Liban është pjesë integrale e çdo armëpushimi dhe çdo marrëveshjeje përfundimtare për t’i dhënë fund luftës me SHBA-në”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baqaei në një konferencë për media të cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi sot ushtrinë të kryejë sulme ajrore në kryeqytetin libanez Bejrut në një përshkallëzim të ri pavarësisht armëpushimit të vazhdueshëm në Liban.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet pasuese në Islamabad nuk arritën të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Që atëherë, të dy palët kanë vazhduar të shkëmbejnë propozime dhe kundërpropozime në një përpjekje për të rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta dhe për t’i dhënë fund konfliktit.