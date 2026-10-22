Irani njofton se ka shënjestruar katër anije që transportonin naftë në Gjirin Arabik
Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) njoftuan të enjten se kishin shënjestruar katër anije në pjesën veriore të Gjirit Arabik, të cilat, sipas tyre, po transferonin ngarkesa nafte nga njëra anije te tjetra, transmeton Anadolu.
Forcat detare të Gardës Revolucionare thanë në një deklaratë se “zjarret në anijet e shënjestruara vazhdonin ende”.
Ato shtuan se katër anijet ishin vërejtur duke transferuar naftë nga njëra anije te tjetra dhe se ishin shënjestruar njëkohësisht për shkak se po lundronin në “rrugë të paautorizuara”.
Garda Revolucionare akuzoi SHBA-në se po “nxit anijet të kalojnë nëpër një korridor detar të minuar”, duke thënë se kjo po çonte në “rritjen e incidenteve detare”.
Në deklaratë, Washingtoni u paralajmërua se, nëse SHBA-ja vazhdon me këtë qasje, kundërpërgjigjja e Iranit “do të përfshijë edhe bazat amerikane në rajon”.
Më 28 shkurt, SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit, i cili u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe objekteve amerikane në vendet e rajonit, përpara se në prill të arrihej një armëpushim.
Më vonë, SHBA-ja nisi sulme ndaj objektivave në Iran, mes ngecjes së negociatave mes dy vendeve, pavarësisht nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi në mesin e qershorit.
Irani njoftoi më 12 korrik se kishte rimbyllur Ngushticën e Hormuzit pas rifillimit të sulmeve amerikane më 8 korrik.