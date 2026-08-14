Irani njofton rrëzimin e një droni amerikan “MQ-9” mbi provincën e Hormozganit
Irani tha sot se forcat e tij kanë interceptuar dhe shkatërruar një dron “MQ-9” të prodhuar nga SHBA-ja mbi provincën jugore të Hormozganit, transmeton Anadolu.
“Një dron MQ-9 u interceptua dhe u rrëzua mbi provincën e Hormozganit në Iran nga sistemi i ri i avancuar i mbrojtjes ajrore i IRGC-së”, njoftoi transmetuesi shtetëror Press TV.
Duke cituar tre zyrtarë, “The Washington Post” raportoi të enjten se ushtria amerikane ka humbur të paktën 45 dronë “MQ-9 Reaper” ose afërsisht 25 për qind të flotës së saj, gjatë luftës së saj me Iranin.
Sipas raportit, humbjet përfshijnë një avion të përdorur për mbikëqyrje dhe sulme të synuara që mund të kushtojnë midis 30 dhe 50 milionë dollarë në varësi të pajisjeve të tij. Gazeta tha se kostoja e mundshme e “Reapers” së humbur tejkalon 1.3 miliardë dollarë.
Dronët janë përdorur gjerësisht rreth Ngushticës së Hormuzit, por janë “objektiva relativisht të lehta” për Iranin dhe përfaqësuesit e tij, sepse ata fluturojnë ngadalë dhe shpesh në lartësi të ulëta, tha ai.
Provinca e Hormozganit ka pamje nga Ngushtica e Hormuzit dhe përfshin qytetin port të Bandar Abbasit.
SHBA-ja dhe Irani ranë dakord për armëpushim të ndërmjetësuar nga Pakistani në prill dhe më vonë nënshkruan marrëveshje më 17 qershor, duke nisur negociatat drejt një marrëveshjeje përfundimtare. Por, bisedimet më vonë ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve mbi garancitë e sigurisë dhe lirinë e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më strategjike në botë për furnizimet dhe tregtinë globale të energjisë.
Më 8-24 korrik, SHBA-ja dhe Irani shkëmbyen më shumë sulme ushtarake, ku Washingtoni nisi sulme ndaj objektivave brenda Iranit. Teherani u përgjigj duke goditur ato që i përshkroi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende arabe, përfshirë Jordaninë, Bahreinin dhe Kuvajtin.