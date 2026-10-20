Irani: Një supertanker që transportonte mbi 2 milionë fuçi naftë goditi një minë pranë Hormuzit

Irani: Një supertanker që transportonte mbi 2 milionë fuçi naftë goditi një minë pranë Hormuzit

Një supertanker që transportonte mbi 2 milionë fuçi naftë bruto shpërtheu dhe mori flakë pasi goditi një minë detare në jug të Ngushticës së Hormuzit, njoftoi të martën Marina e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), transmeton Anadolu.

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Në një deklaratë të transmetuar nga televizioni shtetëror IRIB, marina tha se anija po kryente shkelje dhe se i kishte fikur të gjitha sistemet e radarit dhe të navigimit.

Sipas deklaratës, supertankeri shpërfilli paralajmërimet e Marinës së IRGC-së dhe po përpiqej të largohej nga ngushtica përmes një “rruge jugore të paautorizuar”, kur goditi minën.

Marina nuk e identifikoi anijen dhe nuk dha hollësi për flamurin nën të cilin lundronte, ekuipazhin, viktimat e mundshme apo shkallën e dëmeve.

“Pronarët e anijeve dhe ekuipazhet në Gjirin Persik dhe Detin e Omanit janë përgjegjës për kalimin nëpër rrugë të paautorizuara”, thuhet në deklaratë.

“Çdo lëvizje që shpërfill sigurinë e kësaj ngushtice do të trajtohet me vendosmëri”, shtohet më tej.

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