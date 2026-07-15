Irani: Një raketë amerikane goditi qendrën e trafikut detar në Chabahar
Qendra e kontrollit të trafikut detar në portin Chabahar, në juglindje të Iranit, u godit nga predha amerikane gjatë sulmeve gjatë natës, duke dëmtuar strukturën e saj, tha sot autoriteti i Porteve dhe Çështjeve Detare në Sistan dhe Baluchestan, transmeton Anadolu.
Departamenti i marrëdhënieve me publikun e autoritetit tha se qendra e kontrollit të trafikut detar të portit u godit pas sulmeve të SHBA-së në portin Chabahar. Kulla e vrojtimit detar është strukturë civile e përdorur kryesisht për operacionet e kërkimit dhe shpëtimit për peshkatarët në det si dhe për sigurimin e tregtisë detare, tha ai.
Në deklaratë nuk raportohet për viktima. Kjo erdhi pasi agjencia e lajmeve Fars raportoi, duke cituar një zyrtar provincial më herët se një silo për ruajtjen e grurit dhe një vend tjetër në provincën jugperëndimore të Khuzestanit të Iranit u goditën nga predha amerikane gjatë natës.
Më herët të martën, presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet ndaj Iranit do të vazhdojnë dhe do të intensifikohen në ditët në vijim, duke paralajmëruar se SHBA-ja do të fillojë të synojë termocentralet dhe urat e vendit javën e ardhshme nëse Teherani nuk kthehet në tryezën e bisedimeve.
Tensionet midis SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar ditët e fundit mbi ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që synon t’i japë fund konfliktit dhe të arrijë marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Irani gjithashtu i ka dërguar letër OKB-së duke akuzuar SHBA-në për shkeljen e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit.