Irani nis sulme me dronë ndaj bazave ushtarake amerikane në Bahrein dhe EBA

Irani nis sulme me dronë ndaj bazave ushtarake amerikane në Bahrein dhe EBA

Ushtria e Iranit njoftoi sot se ka kryer sulme me dronë që kanë shënjestruar objektet ushtarake amerikane në Bahrein dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe ka dhënë detaje të mëtejshme rreth operacioneve të saj kundër forcave amerikane në rajon, transmeton Anadolu.

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Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun i ushtrisë tha se në “fazën e 30-të të operacionit Saeeqah”, dhjetëra dronë shpërthyes shënjestruan sistemet e radarëve dhe vendndodhjet ku forcat amerikane ishin vendosur në bazat ajrore “Al Dhafra” dhe “Al Minhad” në Emiratet e Bashkuara Arabe duke filluar sot herët.

Ai tha se instalimet e radarëve dhe pikat e grumbullimit të përdorura nga forcat amerikane në bazën ajrore “Sheikh Isa” në Bahrein u shënjestruan sërish në sulme në shkallë të gjerë duke përdorur dronët shpërthyes Arash.

Ushtria iraniane e përshkroi “Al Dhafra”-n si një strukturë të madhe operacionale të SHBA-së në rajon që përdoret për operacione ajrore, zbulim, vëzhgim dhe mbështetje. Ushtria kishte thënë më herët se sulmi ndaj “Sheikh Isa” ishte kryer si pjesë e “fazës së 29-të të operacionit Saeekah”.

Ushtria iraniane pretendon se forcat e saj shënjestruan instalimet e radarëve dhe qendrat e grumbullimit të përdorura nga forcat amerikane në bazën ajrore “Sheikh Isa” me “sulme masive me dron”.

Autoritetet iraniane e përshkruan “Sheikh Isa”-n si një strukturë kryesore ushtarake amerikane në Gjirin Persik, duke thënë se përdoret për riparimin dhe mirëmbajtjen e helikopterëve dhe komponentëve të dronëve si dhe pret avionë zbulues.

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